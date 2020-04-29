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بنك التنمية الصناعية يخطط لضخ 500 مليون جنيه لطرح منتجات تكنولوجية جديدة

02:40 م الأربعاء 29 أبريل 2020
بنك التنمية الصناعية يخطط لضخ 500 مليون جنيه لطرح منتجات تكنولوجية جديدة

بنك التنمية الصناعية

كتبت- منال المصري:

قال حمدي عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن البنك يخطط لضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه في البنية والمنتجات التكنولوجية الجديدة بهدف ميكنة المدفوعات وتحقيق الشمول المالي.

وأضاف عزام أن البنك يعمل حاليا على تنفيذ 64 مشروعًا تكنولوجيًا جديدًا بهدف التوسع في هذه المنتجات خلال الفترة القادمة بعد تحفيز البنك المركزي للبنوك للتوسع في استخدام المنتجات التكنولوجية لتقديم الخدمات المصرفية للحفاظ على سلامة العملاء والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عزام أن هذه المشروعات التكنولوجية الجديدة تشمل إطلاق خدمتين الإنترنت والموبايل بنكنج، وتحديث سيستم البنك، والأرشيف الإلكتروني، وشبكة الاتصالات الداخلية بالبنك.

وتعمل البنوك حاليا على التوسع في إصدار منتجات إلكترونية مختلفة لتقديم الخدمات وشراء المنتجات المصرفية من خلالها بهدف الوقاية من فيروس كورونا، وتقليل تكالب العملاء على الفروع والتحول لمجتمع لانقدي أكثر أمنا على صحة العملاء.

بنك التنمية الصناعية منتجات تكنولوجية استثمارات ميكنة المدفوعات

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