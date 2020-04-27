ارتفاع أسعار 5 أصناف من الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 4 جنيهات و12 جنيها.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.6 و3.6 جنيه.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 3 و8 جنيهات.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 3.5 و5.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 75 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية 30 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و10 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.