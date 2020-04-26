أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

"كورونا" يصيب سوق الذهب بالضعف.. وتجار: الأمل في موسم عيد الفطر

02:51 م الأحد 26 أبريل 2020
"كورونا" يصيب سوق الذهب بالضعف.. وتجار: الأمل في موسم عيد الفطر

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت حركة البيع والشراء بمحلات الذهب منذ قرار الحكومة بإغلاق قاعات الأفراح، وكذلك إغلاق المحلات من الساعة الخامسة مساءً، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لما قاله تجار لمصراوي.

وأعلنت الحكومة عدة قرارات الشهر الماضي لمواجهة تفشي كورونا، من ضمنها إغلاق قاعات الأفراح ودور المناسبات بجميع المحافظات، وفرض حظر تجول جزئي ليلي على المواطنين مع إغلاق المحلات يوميا بدءا من الخامسة مساء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن هناك ضعفا في حركة الإقبال على شراء الذهب خلال الفترة الماضية.

وأضاف نجيب أن ضعف حركة الإقبال على الذهب ترجع إلى إغلاق قاعات الأفراح بجميع المحافظات، تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة.

كما يعود تراجع الإقبال إلى إغلاق محلات الذهب أبوابها منذ الساعة الخامسة مساء، كما يغلق بعض التجار أبواب محلاتهم قبل هذا الوقت من أجل حفظ مشغولاتهم الذهبية بالخزن والتأمين عليها قبل الإغلاق، وفقا لقول نجيب.

وأعادت الحكومة السماح للمحلات بالفتح يومي الجمعة والسبت بعد أن كانت تفرض عليها الإغلاق الكامل في هذين اليومين قبل العدول عن هذا الإجراء مع بداية شهر رمضان.

ويرى نادي نجيب أن هذا الإجراء يعيد بعض الأمل في التعافي النسبي لتجارة الذهب في مصر.

وقال نجيب، "إللي عاوز ينزل يشتري دهب هيبقي عنده آخر الأسبوع يجيب فيه، وخاصة أن الزبائن قبل فرض الحظر بسبب كورونا كانوا بينزلوا يشتروا الدهب من الساعة السابعة مساءً".

وتوقع نجيب أن تنشط حركة البيع والشراء بمحلات الذهب بشكل ملحوظ في آواخر أيام شهر رمضان، مع اقتراب العيد الذي يعتبر موسما لمن يعتزمون إتمام خطبتهم.

الذهب عيد الفطر فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

الخبر التالى:

وزير الاتصالات يتفقد صرف منحة الـ 500 جنيه بمكاتب البريد "صور"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4092

    عدد المصابين

  • 1075

    عدد المتعافين

  • 294

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2826904

    عدد المصابين

  • 807037

    عدد المتعافين

  • 197871

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان