"كورونا" يصيب سوق الذهب بالضعف.. وتجار: الأمل في موسم عيد الفطر

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت حركة البيع والشراء بمحلات الذهب منذ قرار الحكومة بإغلاق قاعات الأفراح، وكذلك إغلاق المحلات من الساعة الخامسة مساءً، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لما قاله تجار لمصراوي.

وأعلنت الحكومة عدة قرارات الشهر الماضي لمواجهة تفشي كورونا، من ضمنها إغلاق قاعات الأفراح ودور المناسبات بجميع المحافظات، وفرض حظر تجول جزئي ليلي على المواطنين مع إغلاق المحلات يوميا بدءا من الخامسة مساء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن هناك ضعفا في حركة الإقبال على شراء الذهب خلال الفترة الماضية.

وأضاف نجيب أن ضعف حركة الإقبال على الذهب ترجع إلى إغلاق قاعات الأفراح بجميع المحافظات، تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة.

كما يعود تراجع الإقبال إلى إغلاق محلات الذهب أبوابها منذ الساعة الخامسة مساء، كما يغلق بعض التجار أبواب محلاتهم قبل هذا الوقت من أجل حفظ مشغولاتهم الذهبية بالخزن والتأمين عليها قبل الإغلاق، وفقا لقول نجيب.

وأعادت الحكومة السماح للمحلات بالفتح يومي الجمعة والسبت بعد أن كانت تفرض عليها الإغلاق الكامل في هذين اليومين قبل العدول عن هذا الإجراء مع بداية شهر رمضان.

ويرى نادي نجيب أن هذا الإجراء يعيد بعض الأمل في التعافي النسبي لتجارة الذهب في مصر.

وقال نجيب، "إللي عاوز ينزل يشتري دهب هيبقي عنده آخر الأسبوع يجيب فيه، وخاصة أن الزبائن قبل فرض الحظر بسبب كورونا كانوا بينزلوا يشتروا الدهب من الساعة السابعة مساءً".

وتوقع نجيب أن تنشط حركة البيع والشراء بمحلات الذهب بشكل ملحوظ في آواخر أيام شهر رمضان، مع اقتراب العيد الذي يعتبر موسما لمن يعتزمون إتمام خطبتهم.