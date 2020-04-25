42.5 مليار جنيه للخبز.. تفاصيل موازنة دعم السلع التموينية العام المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

كشف مشروع موازنة العام المالي المقبل تراجع دعم السلع التموينية بنحو 4.6 مليار جنيه، مقارنة بموازنة العام المالي الجاري.

وبحسب البيان التحليلي لمشروع موازنة العام المالي المقبل فإن إجمالي دعم السلع التموينية سيبلغ 84.4 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري.

وبحسب البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية بموازنة العام المالي المقبل، ستبلغ قيمة دعم الخبز نحو 42.5 مليار جنيه و36.4 مليار جنيه دعمًا للسلع التموينية.

وقدرت الموازنة قيمة دعم نقاط الخبز بـ 3.2 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل وتكلفة دعم دقيق المستودعات 2.2 مليار جنيه.

وقدر مشروع الموازنة عدد المستحقين لدعم السلع التموينية بعدد 63.5 مليون مواطن بواقع 50 جنيهًا بحد أقصى 4 أفراد وما زاد عن ذلك يتم الاحتساب 25 جنيهًا للفرد.

وأجرت وزارة التموين مراجعة لمنظومة الدعم لإبعاد عدد من غير مستحقي الدعم وفقًا لشروط وضوابط وضعتها مسبقًا.

وأسفرت عملية المراجعة عن خروج بعض أصحاب البطاقات، إلا أنه في أكتوبر الماضي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية.

وبحسب تصريحات لعلي المصيلحي، وزير التموين، في برنامج على مسئوليتي لأحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، فإن خلال عملية التنقية كان هناك أرقاما قومية مكررة، بنسبة تكرار تصل لـ 20 مرة لنفس الشخص، وهناك رقم واحد فقط صحيح.

وأضاف: " يوجد أكثر من 70 مليون مواطن يصرف خبز بمعنى أن هناك 70 مليون بطاقة صحيحة، مؤكدا أنه تم حذف 10 ملايين مواطن لا يستحقون دعم الخبز بقيمة 5 مليارات جنيه".