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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في ثاني أيام رمضان

11:25 ص السبت 25 أبريل 2020
تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في ثاني أيام رمضان

أسعار الخضر والفاكهة

كتب- علاء حجاج

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت، ثاني أيام شهر رمضان، عند مستوى أسعارها أمس الجمعة.

ويتراوح سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة، بين 1.9 جنيه و4 جنيهات، والبصل بين 3 و 8 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.9 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 1.7 و2.5 جنيه.

البصل بين 3 و8 جنيهات.

الكوسة بين 1.75 و3.75 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البامية 30 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و10 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و6 جنيهات.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور الطماطم البصل

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