البنك الأهلي: 100 مليار جنيه بمحفظة التجزئة وزيادة العملاء بعد أزمة كورونا

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، إن محفظة التجزئة المصرفية في البنك تخطت حاجز الـــ 100 مليار جنيه لأول مرة على مستوى الجهاز المصرفي.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، إن البنك كان يستهدف الوصول إلى 100 مليار جنيه في محفظة التجزئة المصرفية بنهاية العام المالي الحالي وهو ما تم إنجازه بالفعل قبل شهور من انتهاء العام.

وأكد عكاشة، على فاعلية خطط البنك التي يضعها وفق دراسات لاحتياجات وتطلعات عملائه الحاليين أو المرتقبين الذين يسعى إلى اجتذابهم.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس أيضا توسع البنك في تنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري، للتمويل العقاري لمحدودي الدخل، وكذا تنشيط برامج بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وباقي منتجات البنك للتجزئة المصرفية.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن وصول محفظة التجزئة المصرفية بالبنك لهذا المستوى غير المسبوق في مصر يعكس حرفية فرق العمل المسئولة عن مبيعات منتجات التجزئة.

وقال البنك الأهلي، إن عدد عملاء البنك الجدد خلال فترة بدء أزمة كورونا ارتفع بمعدل 43 ألف عميل بمتوسط 1500 عميل جديد يوميا.

وأشار البنك في بيان صادر عنه اليوم إلى أن عدد بطاقات الخصم التي تم إصدارها خلال تلك الفترة قفزت إلى 68 ألف بطاقة فيما وصل اجمالي عدد البطاقات المدفوعة مقدما إلى 49 ألف بطاقة خلال تلك الفترة أيضا .

وأشار البنك إلى أن الأعداد المتزايدة للعملاء المتعاملين من خلال الخدمات الرقمية التي يتيحها البنك على فاعلية تلك الوسائل والقنوات البديلة حيث زاد عدد عملاء الإنترنت البنكي بحوالي 96 ألف عميل جديد بمعدل 3200 عميل جديد يوميا.

وزاد عدد العمليات التي تمت من خلال Al Ahly net بمعدل 373 ألف عمليه أي بمعدل يومي يتجاوز 12500 عملية، بينما سجلت عدد العمليات باستخدام تطبيق الموبايل البنكيNBE mobile خلال تلك الفترة 146 ألف عملية جديدة.

وأشار البنك إلى أن عدد المستخدمين الجدد للمحفظة الالكترونية "الفون كاش" بلغ 6000 عميل جديد أي بمعدل 200 عميل في اليوم خلال تلك الفترة.

وأوضح البنك، أن إجمالي مبالغ العمليات التي تمت باستخدام المحفظة الإلكترونية بلغ إلى ما يقرب عن 200 مليون جنيه بإجمالي 916 ألف عملية بمعدل ما يزيد عن 6000 عملية يوميا.

وأضاف أن مركز الاتصالات بالبنك عمل على تلبية احتياجات عملاء البنك من حيث الإجابة على استفساراتهم، أو تنفيذ طلباتهم دون الحاجة لزيارة العملاء لمقار الفروع منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك، إن إجمالي التعاملات التي قام بها العملاء من خلال ماكينات الصراف الآلي، وصل إلى 14 مليون عملية بمبالغ تجاوزت 26 مليار جنيه، منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد نشاطا واسع المدى حققه البنك بفضل الجهود المتزايدة لكافة العاملين بالبنك.

وأشار البنك في بيان صادر عنه اليوم الخميس إلى أن معدل العمليات المنفذة عبر ATM تبلغ 468 ألف عملية في اليوم تم صرفها منذ بداية الأزمة.

وأضاف البنك أنه تم تنفيذ ما يقرب من 160 ألف طلب تم استقبالها من العملاء أي بمتوسط 3600 طلب يوميا تقريبا، وهي الطلبات التي تخص خدمات ومنتجات البنك، خاصة لشراء الشهادات البلاتينية ذات العائد 15% التي أصدرها البنك مؤخراً .