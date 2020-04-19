اليوم.. عطلة رسمية بالبنوك والبورصة بمناسبة عيد القيامة
09:52 ص الأحد 19 أبريل 2020
كتب- مصطفى عيد:
قرر البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر اليوم وغدًا بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم.
ومن المقرر أن يستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020.
وقررت البورصة المصرية اليوم تعطيل العمل بها اليوم وغدًا بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم.
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