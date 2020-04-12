كيف تخطط أوراسكوم للتنمية لتجنب آثار فيروس كورونا؟

كتبت-ياسمين سليم:

قالت شركة أوراسكوم للتنمية إن أداء الشركة خلال شهرى يناير وفبراير كان يسير بشكل طبيعي على الرغم من تأثير فيروس كورونا المستجد، إلا أن تداعيات انتشار الفيروس بدأت التأثير على نتائج أعمال الشركة من أول شهر مارس.

وكشفت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد عن خططها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومات العالمية على سبيل المثال الإجراءات الخاصة بتشجيع التباعد الاجتماعي.

وقالت الشركة إنها تراقب عن قرب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتضع الشركة الأولوية الأولى الحفاظ على صحة وسلامة فريق الإدارة، العملاء، الشركاء والمدن التي تعمل فيها.

واتخذت الشركة العديد من الإجراءات لحماية موظفيها منها على سبيل المثال تشجيع العمل من المنزل، وتنفيذ تدابير وقائية في المكاتب، والإيقاف المؤقت لعدد من الخدمات، وتقييد رحلات السفر لأغراض العمل وتوفير ونشر التحذيرات اللازمة بين جميع الموظفين عن فيروس كورونا، بحسب البيان.

وذكر البيان أنها اتخذت إجراءات الاحترازية في ظل الظروف العالمية الحالية والانكماش الاقتصادي.

وأضافت الشركة أن الغرض من هذه الإجراءات هو تقليل الإنفاق والحفاظ على النقدية لأطول فترة ممكنة لضمان استقرار تسيير أعمال المجموعة، والحفاظ على عمليات التشغيل وتنفيذ الاستثمارات المخطط لها بمجرد عودة العمل بشكل طبيعي وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والمالية المخطط لها مسبقا.

تشمل الإجراءات التي اتخذتها الشركة تخفيض النفقات الرأسمالية والالتزام بالضروري منها، وتأجيل تعيين موظفين جدد وتخفيض جميع المصروفات والتكاليف إلى أدنى حد ممكن وكذلك تخفيض جميع مصروفات التسويق.

كما شملت الإجراءات، الاستفادة من المبادرات الحكومية المعلنة لدعم الشركات وتأجيل بعض الالتزامات الممكنة والاستفادة من مبادرات البنك المركزي المعلنة والخاصة بتأجيل سداد القروض القائمة والفوائد الخاصة بها لمدة 6 أشهر.

كما تخطط الشركة الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المعلنة لدعم شركات السياحة، وفقًا للبيان.