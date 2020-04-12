أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه الخميس الماضي.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.
وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.71 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
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