لماذا خفضت الحكومة أسعار البنزين 25 قرشا فقط رغم النزول الحاد في البترول؟

كتب- أحمد السيد:

خفضت الحكومة أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا فقط، اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح غد السبت، فيما أبقت على السولار والبوتاجاز وباقي المواد البترولية كما هي دون تغيير.

وكانت التوقعات تشير إلى خفض أكبر في أسعار أغلب المواد البترولية بعد النزول الحاد في أسعار البترول العالمية، والذي خسر ما يقرب من نصف قيمته في الأسابيع الماضية، ليدور حاليا حول مستوى 30 دولار للبرميل، بعد أن كان فوق 60 دولار في بداية العام.

وقالت لجنة تسعير المواد البترولية المسؤولة عن مراجعة الأسعار كل 3 أشهر، إنها اجتمعت واستعرضت متوسطات أسعار الخام العالمية وسعر صرف الجنيه للفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2020 مقارنة بالفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2019.

وقررت اللجنة خفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا، لتصل إلى 8.50 جنيه لبنزين 95 بدلا من 8.75 جنيه، و7.50 جنيه لبنزين 92 بدلا من 7.75 جنيه، و6.25 جنيه لبنزين 80 بدلا من 6.50 جنيه.

كما قررت اللجنة تعديل سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه للطن.

وكشفت اللجنة عن سبب عدم تخفيضها أسعار المواد البترولية بنسبة أكبر تماشيا مع أسعار البترول الرخيصة، قائلة إنها قررت تجنيب جزء من الوفر المحقق من انخفاض تكلفة إنتاج المواد البترولية، بعد نزول أسعار البترول، لمواجهة الارتفاع المتوقع فى التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

وأضافت أن قررها يأتي في ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط.

وذكرت اللجنة أيضا أن المعادلة السعرية والمعايير المعلنة لعمل اللجنة تقضي بأن يكون تعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء.

وكانت مجموعة الدول المنتجة للنفط أوبك وحلفاؤها بما في ذلك روسيا إتفقت خلال اجتماعات اليوم وأمس على تقليل إنتاج البترول وهو ما يعني أن أسعار البترول ستعود للارتفاع من جديد.

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بالأسعار| الحكومة تخفض سعر البنزين بدءا من صباح غدا السبت

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