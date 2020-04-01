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بنك القاهرة يعلن دعم 10 آلاف أسرة من العمالة اليومية في مواجهة كورونا

01:30 م الأربعاء 01 أبريل 2020
بنك القاهرة يعلن دعم 10 آلاف أسرة من العمالة اليومية في مواجهة كورونا

بنك القاهرة

كتبت- منال المصري:

أعلن طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة،عند دعم 10 آلاف أسرة من العمالة اليومية لتوفير المساعدات الغذائية العاجلة لفئة العمالة غير المنتظمة، والتى تأثرت نتيجة مواجهة فيروس كورونا.

وقال فايد، إن "مسئوليتنا تجاه المجتمع تفرض علينا جميعاً التكاتف للتصدي لأية تحديات أو عقبات تواجه المجتمع".

وتأتي مبادرة البنك لدعم العمالة المصرية بالتعاون مع بنك الطعام المصري في إطار حملة "دعم العمالة اليومية مسئولية".

وأشار رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إلى أن المحور الرئيسى الذى تقوم عليه سياسات البنك فى مجال العمل المجتمعى يقوم على المشاركة فى كافة المبادرات المجتمعية التي تنبع من التحديات الفعلية التي يواجهها المجتمع.

وشارك البنك في ترميم المنازل المتضررة بمحافظة الوادى الجديد فى ظل الظروف الجوية الإستثنائية التى شهدتها البلاد وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتوفير أجهزة تنفس صناعي للمستشفيات فى مواجهة فيروس كورونا، بحسب بيان البنك.

طارق فايد بنك القاهرة فيروس كورونا

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