لأول مرة.. بنك مصر يوفر ماكينات ATM متحركة في الصعيد لتسهيل صرف الرواتب والمعاشات

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك مصر، إن البنك أطلق ماكينات صرف آلي متحركة ATM، في الأماكن التي تشهد إقبال كبير من المواطنين، لتخفيف الضغط على ماكينات الصرف الآلي وخاصة مع بدء صرف الرواتب والمعاشات للحد من التجمعات للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن البنك بدأ الأسبوع الماضي في دفع ماكينات صراف الآلي المتحركة في محافظات الصعيد ومناطق أخرى علي مستوى الجمهورية وخاصة المناطق التي تشهد زحاما.

وأوضح المصدر أن البنك بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية قاموا بتوفير سيارات تحمل ماكينات الصراف الآلي لصرف الرواتب والمعاشات للمواطنين من عملاء البنك بهدف تمكينهم من إجراء عملياتهم المصرفية مع بدء حظر التجوال.

واتخذ بنك مصر مجموعة من الخطوات الصحية عبر فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة العملاء والعاملين من مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وألغى بنك مصر أيضا المصاريف على استخدام الإنترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية وماكينات الصراف الآلى، وضاعف الحدود المسموحة للإيداع والسحب على ماكينات الصراف الآلي.

ويقوم البنك بإعادة تعبئة ماكينات الصراف الآلي بالفروع وخارجها بالحدود القصوى المسموح بها بصفة يومية، كما يمكن للعملاء استخدام خدمات البنك الإلكترونية والتي تمنح العملاء حرية التحكم في أموالهم وإدارة حساباتهم المصرفية من أي مكان.