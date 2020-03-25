شعبة الأرز: جميع المحافظات ستحصل على ما يكفيها من الأرز دون نقص

كتبت- شيرين صلاح:

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن جميع محافظات مصر ستحصل على احتياجات مواطينها من الأرز، دون حدوث نقص في توافر السلعة، خاصة أن سيارات نقل السلع الغذائية مستثناة من قرار حظر التجول الذي أعلنته الحكومة أمس.

وأعلنت الحكومة أمس تطبيق سلسلة من القرارات، اعتبارا من اليوم الأربعاء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا، وأيضا وسائل النقل الجماعي لنفس المدة، ولمدة أسبوعين.

وأضاف شحاتة، أن الحكومة أعلنت في الجريدة الرسمية استثناء حظر حركة عربات نقل السلع الغذائية والحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة والمستلزمات الطبية والمواد البترولية، لوصول كافة السلع للمحافظات.

وذكر شحاته، أن شعبة الأرز طالبت وزير التموين بعمل تصاريح للسماح لمضارب الأرز بالعمل بنفس مواعيدها السابقة، وخاصة أن المضارب تعمل على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضاف أن سعر كيلو الأرز السائب رفيع الحبة يتراوح بين 6 و7 جنيهات بسوق الجملة، ويباع للمستهلك بسعر بين 7 جنيهات و7.5 جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الأرز المعبأ بين 6.5 و7.5 جنيه بسوق الجملة، ويباع بسوق التجزئة بسعر بين 7.5 جنيه و8 جنيهات.

وأشار شحاتة إلى أن مصر بها ما يكفي احتياجات المواطنين من الأرز حتى شهر أغسطس 2021.