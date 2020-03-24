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شركات المحمول توفر 250 ألف كرتونة طعام وشنطة غذائية للمتضررين من كورونا

11:38 ص الثلاثاء 24 مارس 2020
شركات المحمول توفر 250 ألف كرتونة طعام وشنطة غذائية للمتضررين من كورونا

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

كتب - علاء حجاج:

قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم التنسيق مع شركات المحمول الأربعة للمشاركة بالتساوي من أجل توفير 250 ألف كرتونة طعام وشنطة غذائية لـ250 ألف أسرة من الأسر المتأثرة من الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف البيان أن عدد المستفيدين من هذه المبادرة يصل إلى نحو مليون فرد؛ في إطار المبادرة التي أطلقها بنك الطعام المصري تحت شعار "دعم العمالة اليومية مسؤولية".

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم الغذائي للمواطنين الذين تأثروا سلبًا من التداعيات الاقتصادية للإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها مؤخرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن المشاركة الإيجابية لشركات المحمول الأربعة هي تأكيد للدور المجتمعي للشركات في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اتخذت مجموعة من الإجراءات والمبادرات لتخفيف الأعباء على المواطنين وتيسير أنشطة حياتهم اليومية لمواكبة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتضمنت الإجراءات دعم منظومة التعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة بتوفير سعات إضافية لباقات الإنترنت بنسبة ٢٠% وكذلك إتاحة خدمة التصفح لـ"بنك المعرفة" والمنصات والمواقع التعليمية مجانا لضمان عدم تأثر العملية التعليمية.

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