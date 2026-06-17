نرمين ماهر في الساحل الشمالي وإلهام شاهين في أستراليا..لقطات لنجوم الفن

تصدرت الفنانة نسرين طافش تريند مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث جوجل بعد تداول شائعات حول انفصالها من زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر.

شائعات الانفصال

ورغم الشائعات التي تتردد بين الحين والآخر حول حياتها الشخصية، اعتادت نسرين طافش خلال الفترة الماضية على نشر صورًا تجمعها بزوجها أحمد جوهر في أكثر من مكان للتأكيد على حالة الانسجام والاستقرار التي تجمعهم سويًا.

وتشارك نسرين طافش جمهورها دائما صورًا مع زوجها من رحلاتهما وجولاتهما في عدد من الوجهات السياحية حول العالم عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

نسرين طافش في مسلسل "أنا وهو وهم"

تخوض نسرين طافش بطولة مسلسل "أنا وهو وهم" الذي كان مقررا عرضه في موسم دراما رمضان 2026، لكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت الذي حال دون استكمال التصوير، قصة وسيناريو وحوار نسرين طافش بمشاركة ورشة تأليف، ومن إخراج زهير قنوع.

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