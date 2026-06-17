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بعد شائعات الطلاق ..20 صورة جمعت نسرين طافش وزوجها

كتب : معتز عباس

10:00 ص 17/06/2026
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  • عرض 16 صورة
    جلسة تصوير رومانسية جمعت نسرين طافش وزوجها احمد جوهر (1)
  • عرض 16 صورة
    جلسة تصوير رومانسية جمعت نسرين طافش وزوجها احمد جوهر (3)
  • عرض 16 صورة
    نسرين طافش تحتفل بعيد الحب مع زوجها
  • عرض 16 صورة
    جلسة تصوير رومانسية جمعت نسرين طافش وزوجها احمد جوهر (4)
  • عرض 16 صورة
    نسرين طافش تلتقط صورة سيلفي مع زوجها (1)
  • عرض 16 صورة
    نسرين طافش تلتقط صورة سيلفي مع زوجها (2)
  • عرض 16 صورة
    نسرين طافش مع زوجها بجوار طائرة
  • عرض 16 صورة
    نسرين طافش في لحظات رومانسية (1)
  • عرض 16 صورة
    نسرين طافش وزوجها أحمد جوهر
  • عرض 16 صورة
    نسرين طافش وزوجها في أحد الشوارع الأوروبية (1)
  • عرض 16 صورة
    نسرين طافش وزوجها في أحد الشوارع الأوروبية (2)
  • عرض 16 صورة
    نسرين طافش وزوجها في العمرة
  • عرض 16 صورة
    نسرين طافش وزوجها في باريس
  • عرض 16 صورة
    نسرين طافش وزوجها في حفلة وسهرة غنائية
  • عرض 16 صورة
    نسرين طافش وزوجها

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تصدرت الفنانة نسرين طافش تريند مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث جوجل بعد تداول شائعات حول انفصالها من زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر.

شائعات الانفصال

ورغم الشائعات التي تتردد بين الحين والآخر حول حياتها الشخصية، اعتادت نسرين طافش خلال الفترة الماضية على نشر صورًا تجمعها بزوجها أحمد جوهر في أكثر من مكان للتأكيد على حالة الانسجام والاستقرار التي تجمعهم سويًا.

وتشارك نسرين طافش جمهورها دائما صورًا مع زوجها من رحلاتهما وجولاتهما في عدد من الوجهات السياحية حول العالم عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

نسرين طافش في مسلسل "أنا وهو وهم"

تخوض نسرين طافش بطولة مسلسل "أنا وهو وهم" الذي كان مقررا عرضه في موسم دراما رمضان 2026، لكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت الذي حال دون استكمال التصوير، قصة وسيناريو وحوار نسرين طافش بمشاركة ورشة تأليف، ومن إخراج زهير قنوع.

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نسرين طافش انفصال احمد جوهر نجوم الفن

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