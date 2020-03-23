البنك الأهلي يخفض الفائدة بنسبة 2% على حسابات التوفير من الشهر المقبل

كتبت- منال المصري:

قررت لجنة الأصول والخصوم في البنك الأهلي المصري خفض الفائدة 2% على شرائح حسابات التوفير، وذلك بداية من الشهر المقبل، بحسب مسؤول في البنك لمصراوي.

ويأتي قرار البنك الأهلي تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3%، الأسبوع الماضي، إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

ويقدم البنك الأهلي 4 أنواع من حسابات التوفير يشمل حساب التوفير العادي، وحساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز، وحساب توفير المستقبل، وحساب توفير المعاش.

وتتدرج الفائدة على حساب التوفير بين شريحة إلى أخرى، وكلما ارتقع قيمة الحساب يحظى العميل بعائد أكبر، بل تتباين الفائدة داخل الشريحة الواحدة حسب دورية صرف العائد سواء كانت شهري أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنوي.

ويقر البنك فائدة على أول شريحة في حساب التوفير التي تبدأ من 3001 جنيه إلى فوق ودون ذلك لا يقر أي عائد على الحسابات.

ويعرض مصراوي أسعار الفائدة على حسابات التوفير الأربعة في البنك الأهلي.

أولا- حساب التوفير العادي:

الشريحة الأولى من3001 جنيه إلى 5 آلاف جنيه: تراجعت الفائدة لتصبح بين 3.55 % على العائد الشهري، و3.60% على العائد الربع سنوي، و3.65% على العائد النصف سنوي، و3.75% على العائد السنوي.

الشريحة الثانية من5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه: تتراوح الفائدة بين 4.3% على العائد الشهري، و% 4.35 على العائد الربع سنوي، و4.4 % على النصف سنوي، و4.5% على السنوي.

الشريحة الثالثة من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه: تتراوح الفائدة بين 5% على العائد الشهري، و5.1% على الربع سنوي، و5.15% على النصف سنوي، و5.25% على السنوي.

الشريحة الرابعة من نصف مليون إلى أكثر تتراوح: بين 5.7% للعائد الشهري، و5.75% للعائد ربع سنوي، و5.85% للعائد النصف سنوي، و%6 للعائد السنوي.

ثانيا-حساب توفير المدخر الصغير ذو الشرائح:

الشريحة الأولى تبدأ من 3001 جنيه إلى 30 ألف جنيه: تبلغ الفائدة بعد الخفض %6 سنويا.

الشريحة الثانية من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه: تبلغ الفائدة %5 سنويا.

الشريحة الثالثة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه: تبلغ الفائدة 4.25% سنويا.

الشلريحة الرابعة من 100 ألف جنيه إلى أكثر: تبلغ الفائدة 3.75% سنويا.

ثالثا- حساب التوفير المستقبل:

الشريحة الأولى من 3001 جنيه إلى 100 ألف جنيه: تتراوح بين 3.55% للعائد الشهري، و3.6% للعائد الربع سنوي، و3.65% للعائد النصف سنوي، و3.75% للعائد السنوي.

الشريحة الثانية من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه: تبدأ الفائدة بين %4.3 للعائد الشهري، و4.35% للعائد الربع سنوي، و4.4% للعائد النصف سنوي، و4.5% للعائد السنوي.

الشريحة الرابعة من نصف مليون جنيه إلى أكثر: تتراوح الفائدة بين 5.25% للعائد الشهري، و5.3% للعائد الربع سنوي، و5.35% للعائد النصف سنوي، و5.5% للعائد السنوي.

رابعا-حساب توفير المعاش:

تراجعت الفائدة على الحساب إلى 6% تصرف سنويًا.