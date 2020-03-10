المصرف المتحد يدشن أول حملة توعية بشأن فيروس كورونا بين البنوك

كتبت- منال المصري:

قال المصرف المتحد، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه دشن خلال الأسبوع الجاري حملة توعية على مستوى فروعه البالغة الـ 64 فرعا ضد فيروس كورونا الجديد، وذلك حرصا علي سلامة فريق العمل والعملاء بجميع أنحاء مصر.

وأضاف البنك أن الحملة تضمن 18 إجراء وقائيا احترازيا ضد فيروس "كوفيد- 19" المستجد عالميا تشمل نشر حزمة من الإرشادات للتعريف بالفيروس وأعراضه وطريقة انتشار العدوى، وكذلك الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وذكر أنه سيعتمد على استخدام وسائل الإعلام المباشرة وغير المباشرة سواء عن طريق شبكة الشاشات الداخلية بالفروع، أو من خلال أكثر من 200 ماكينة صراف آلي منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى موقع المصرف على شبكة الإنترنت، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن وسائل الإعلام المقرؤة من الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية والاقتصادية والاجتماعية الإلكترونية.

وتضمن بيان البنك 18 إجراء وقائيا لتجنب الإصابة بالفيروس هي:



1- تجنب السفر خاصة إلى البلاد المسجل بها اصابات.

2- المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون والمواد المطهرة بنسب تركيز 70%.

3- استخدام المطهرات في الأرضيات بنسب تركيز عالية.

4- استخدام المناديل الورقية عند السعال والالتزام بتغطية الأنف والفم لمرة واحدة.

5- عدم ملامسة العينين والأنف والفم باليد قدر المستطاع.

6- تطهير الأسطح والأدوات المستخدمة بشكل منتظم.

7- ارتداء الكمامات في أماكن التجمعات.

8- الحرص على اتباع العادات الصحية بالتوازن الغذائي والنشاط البدني، وأخذ قسط كاف من النوم، والإكثار من الفواكه والخضراوات الطازجة والسوائل.

9- تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات.

10- تجنب الاحتكاك بالمصابين.

11- المحافظة على النظافة العامة.

12- مراجعة الطبيب عند الإصابة بالإنفلونزا وخصوصا حال ظهور بعض الأعراض التي قد تتشابه مع الفيروس.

13- الإبلاغ فورا عن أي اشتباه لظهور أي حالة تتشابه بها الأعراض مع الفيروس.

14- فحص العائدين من خارج البلاد خصوصا من رحلات الحج والعمرة قبل اختلاطهم بالمخالطين.

15- البقاء في المنزل طول فترة المرض.

16- تناول الأدوية التي تعمل على خفض حرارة المصاب، وكذلك الأدوية التي تعمل على تسكين الألم مع استشارة الطبيب.

17- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

18- استخدام سجادة خاصة عند الصلاة بالمساجد.