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أسهم الخليج تتهاوى بسبب كورونا.. والكويت تعلق التداول لبقية اليوم

10:16 ص الأحد 01 مارس 2020
أسهم الخليج تتهاوى بسبب كورونا.. والكويت تعلق التداول لبقية اليوم

تداولات داخل إحدى البورصات العالمية

القاهرة- وكالات:

تراجعت الأسهم الخليجية تراجعا حادا في المعاملات المبكرة بقيادة الكويت ودبي، متأثرة بالمخاوف من أضرار على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط جراء انتشار فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

ونزل المؤشر الرئيسي في دبي 4.8%، في أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أغسطس 2015، في حين هوى المؤشر الكويتي نحو 11%، لتقرر البورصة تعليق التداولات لبقية اليوم.

تأتي التراجعات عقب خسائر حادة لأسواق الأسهم العالمية يوم الجمعة، عندما كانت بورصات منطقة الخليج مغلقة، لتفقد الأسواق العالمية أكثر من خمسة تريليونات دولار من قيمتها الأسبوع الماضي.

فيروس كورونا الاقتصاد العالمي الكويت دبي أسهم الخليج
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