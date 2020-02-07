أسعار الذهب تستقر عالميا وسط قلق من تأثير فيروس كورونا على النمو

القاهرة – وكالات:

استقرت أسعار الذهب عالميا اليوم الجمعة بعد صعودها ليومين مع تراجع الأسهم، بينما لا يبدي الفيروس التاجي الذي ظهر في الصين بوادر انحسار وسط مخاوف متصاعدة من أثر أوسع نطاقا على النمو الاقتصادي.

لكن المعدن يظل بصدد أكبر تراجع أسبوعي له في ثلاثة أشهر حيث واصلت بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي، تشمل تراجعا في طلبات إعانة البطالة، تدعيم الدولار.

ويرقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية التي تصدر في وقت لاحق يوم الجمعة، بحسب وكالة رويترز.

وفي الساعة 0819 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا دون تغير يذكر عند 1566.33 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن بانخفاض 1.5% للأسبوع. واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1569.30 دولار للأوقية.

وقال إليا سبيفاك، محلل سوق الصرف في ديلي إف.اكس، ”التركيز منصب على ما إذا كنا سنحصل على صدمة اقتصادية قوية بما يكفي (من الفيروس) بما يدفع البنوك المركزية لمزيد من خفض أسعار الفائدة.“

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بتاريخ السادس من فبراير الجاري، إن معايير انبعاثات السيارات الصينية الجديدة ستدعم على الأرجح سوق البلاديوم هذا العام، رغم تمايل الأسعار في الآونة الأخيرة عقب تفشي فيروس ووهان.