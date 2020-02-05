تعليمات من رئيس مصلحة الضرائب بمنع عمل الموظفين تحت رئاسة أقاربهم

كتب- أشرف عوض:

أصدر رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، تعليمات لكافة وحدات المصلحة بمراعاة عدم جواز عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه (سواء الأب أو الأخ أو الأم أو الأبن، وغيرها) في ذات الوحدة بالمصلحة.

ونصت التعليمات، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على أن هذا الإجراء يأتي في ضوء محاربة الفساد والوساطة والمحسوبية، وأنه يأتي ضمانا لتحقيق المساواة بين الموظفين في الحقوق والوجبات، دون محاباة أو وساطة، ودرءا لمظنة محاباة الرئيس لبعض مرؤوسيه على حساب الآخرين.

وبحسب التعليمات، قال رئيس المصلحة إن الإجراء يهدف أيضا لمنع اتكاء الموظف على رابطة القرابة التي قد تجمعه برئيسه في العمل، مشيرا إلى أنه يتوافق مع معايير قانون الخدمة المدنية، ومدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.

وأكد رئيس المصلحة، ضرورة أن يراعي كل رئيس موقع مختص، تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة، وعلى الإدارة المركزية للتفتيش، والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة متابعة التنفيذ.