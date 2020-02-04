نيفين جامع: 917 مليون دولار تبادل تجاري بين مصر وسويسرا في 2019

كتبت- شيرين صلاح:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا بلغ العام الماضي 917 مليون دولار مقارنة بنحو 905 مليون دولار في 2018، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وأَضافت أن أهم بنود التبادل التجاري بين مصر وسويسرا تشمل الصناعات الطبية والاثاث والحاصلات الزراعية والسلع الهندسية والإلكترونية والصناعات الغذائية والغزل والمنسوجات والمنتجات الكيماوية والأسمدة.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة مع المستشار الفيدرالي جي بارميلان، نائب رئيس المجلس الفيدرالي وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسري والذي يزور مصر حاليا على رأس وفد سويسري كبير يضم مسؤولين حكوميين وأعضاء من البرلمان السويسري وعدد من قادة الأعمال.

واستعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإمكانيات توفير منصة للشركات السويسرية لاستكشاف فرص الاستثمار والتجارة في مصر، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

وقالت الوزيرة، إن هناك فرصة لإنشاء مشروعات مصرية سويسرية مشتركة بالسوق الأفريقي في مجالات الصناعة والتجارة والمراكز اللوجيستية وبيوت التجارة.

وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين لإنشاء مشروعات استثمارية بالسوقين المصرى والأفريقي.

ودعت جامع، الشركات السويسرية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة حاليا خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى أهمية مشاركة مجتمع الأعمال السويسري بالمؤتمر الدولي للترويج للاستثمار والذي يعقد بمصر خلال شهر مارس المقبل بمنطقه الجلالة.

وأضافت أن سويسرا تحتل المرتبة الـ 16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري حيث تساهم بمشروعات يبلغ رأسمالها 2 مليار و144 مليون دولار في عدد 433 مشروعا.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك فرص استثمارية متميزة أمام دوائر الاعمال السويسرية في السوق المصري خاصة في ظل الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، وهناك فرص استثمارية كبيرة أمام دوائر الاعمال السويسرية في السوق المصرى في المجالات الصناعية والخدمية ومشروعات الطاقة والطاقة المتجددة.

وأكدت الوزيرة على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرات السويسرية الكبيرة في هذا الصدد، حيث أن 95.6% من مشروعات قطاع الأعمال في سويسرا قائمة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تسهم بنحو ثلثي فرص العمل بالدولة.

وقال جي بارميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث السويسري إن زيارته للقاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال وممثلى الشركات السويسرية تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى المستقبلي بين البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.

وأشار إلى أن مصر تحظى بأهمية خاصة لمجتمع الأعمال السويسرى خاصة أنها تمثل بوابة صناعية وتصديرية رئيسية لأسواق دول القارة الأفريقية، كما تعد أكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة.

وأشار إلى أن مصر تعد احدى الدول ذات الأولوية ببرنامج التنمية والتعاون الاقتصادي السويسري، حيث تم تنفيذ العديد من برامج التعاون الرائدة في مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية وخلق فرص العمل والاندماج المالي وتنمية القطاع الخاص، بحسب البيان.

وأضاف بارميلان أنه يجري حاليا تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الانمائى الرائدة بين مصر وسويسرا في مجالات تقديم الدعم الفني والمالى لتنمية قطاع المنسوجات وبرامج تطويرالتعليم الفني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

واكد بار ميلان حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر لمستويات غير مسبوقة خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مشيراً إلى أن هناك 70 شركة سويسرية تعمل بالسوق المصري توفر 11 ألف فرصة عمل مباشرة.