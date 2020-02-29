وزيرة التعاون الدولي تبحث مع نواب بالكونجرس برنامج المساعدات الاقتصادية



كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فاعلية برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر في عدة لقاءات متنوعة مع نواب بالكونجرس الأمريكي، خلال زيارتها الرسمية الحالية إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم السبت.

ووفقا للبيان، يأتي ذلك في ضوء قرار الكونجرس الأمريكي بتخصيص منح اقتصادية لمصر خلال عام 2020 لتبلغ 125 مليون دولار، ومساندة الكونجرس للمرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية وما يشمله من إصلاح هيكلي في مختلف القطاعات.

والتقت الوزيرة بكل من النائب الجمهوري جيف فورتنبيري، والنائب الجمهوري داتش روبر سبرجر، الرئيسين المشاركين لمجموعة أصدقاء مصر في مجلس النواب الأمريكي، والنائب الجمهوري هال روجرز، زعيم الأقلية في اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي.

كما ناقشت الوزيرة مع النواب الأمريكيين تنشيط عمل مجموعة أصدقاء مصر بالكونجرس لتعكس قصص النجاح المتعددة في مصر في مجالات التنمية والاقتصاد وتمكين المرأة والشباب.

وقالت المشاط إن الهدف من زيارة واشنطن عقد لقاءات مع المؤسسات الأمريكية المختلفة، لتسليط الضوء على أهمية الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات.

وأكدت الوزيرة، على تاريخية واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية، معربة عن تقدير الحكومة المصرية لدور الكونجرس الأمريكي في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتطلع للارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الإنمائي المشترك بما يحقق مصالح البلدين والشعبين المصري والأمريكي.

وعرضت الوزيرة ما تمر به مصر من تطورات في برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للبرنامج من إصلاحات مالية ونقدية، وتتضمن المرحلة الثانية برامج للإصلاح الهيكلي الشامل في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن برامج الإصلاح الهيكلي هي برامج تتبناها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد الوطني لضمان استدامة النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى من عملية الإصلاح، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.