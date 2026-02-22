

وكالات

أعلنت السلطات في لفوف بغرب أوكرانيا، وقوع انفجارين متتاليين في المدينة الليلة الماضية أسفرا عن مقتل شرطية وعدد من الإصابات.

ذكر مكتب المدعي العام الإقليمي في لفوف، أن الشرطة استجابت لبلاغ كاذب عن دخول غير قانوني إلى متجر، وعندما وصلت دورية من الشرطة إلى الموقع فوجئت بانفجار، وعند وصول دورية ثانية، وقع هناك انفجار آخر.

ووصف عمدة لفوف أندريه سادوفي الحادث بأنه هجوم إرهابي، مضيفا أنه أودى بحياة شرطية بالغة من العمر 23 عاما.

وأشار أيضا إلى تعرض 14 شخصا لإصابات، بعضهم في حالة خطيرة، وفقا لروسيا اليوم.