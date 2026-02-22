انقسام داخل فريق ترامب حول خيارات التصعيد ضد إيران



وكالات

قال السيناتور الجمهوري في الكونجرس الأمريكي، ليندسي جراهام، إن العديد من المقرّبين من الرئيس دونالد ترامب ينصحونه بعدم قصف إيران، فيما حثّ جراهام الرئيس على تجاهلهم، بحسب موقع أكسيوس.

وأوضح: "مع وجود حاملتي طائرات ومئات الطائرات الحربية تستعد لما يمكن أن يكون عملية عسكرية كبيرة"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي لم يحسم أمره بعد.

وتابع: "لقد عُرضت عليه خيارات عسكرية تتضمّن قتل المرشد الأعلى علي خامنئي وابنه".

وبحسب تقرير أكسيوس، فإن فريق الرئيس ترامب يُظهر بعض المرونة المحدودة في المحادثات مع إيران؛ وصرّح مسؤول رفيع المستوى للموقع أن الولايات المتحدة ستنظر في اقتراح إيراني يتضمّن تخصيبًا رمزيًا لليورانيوم، شريطة ضمان عدم وجود أي سبيل لامتلاك قنبلة نووية.

ولفت أكسيوس إلى أن جراهام، المقرّب من ترامب، يقود المعسكر المؤيّد للضربة داخل دائرة الرئيس.

وزار جراهام الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الأسبوع، وناقش إيران مع قادة إسرائيل وعدة دول في المنطقة.

واستطرد السيناتور الجمهوري: "أتفهّم المخاوف بشأن العمليات العسكرية الكبرى في الشرق الأوسط نظرًا للتورّطات السابقة ومع ذلك، يبدو أن الأصوات التي تنصح بعدم التورّط تتجاهل عواقب ترك الشر دون رادع" بحد قوله.

وقال في تصريحات لـ"أكسيوس"، إن رحلته الأخيرة إلى المنطقة جعلته يعتقد بوجود فرصة لإحداث تغيير تاريخي في إيران.

وأضاف: "بات من الواضح لي بشكل متزايد أن الأصوات المعارضة للتورّط والمخاطر المرتبطة باتخاذ إجراءات حاسمة تتعالى وسيكشف الزمن كيف ستتطور الأمور".

وتابع: "أكنّ احترامًا كبيرًا للرئيس ترامب إنه رجل مستقل، وكما هو الحال مع جميع الرؤساء، سيُحاسب على قراراته في مثل هذه الأمور المصيرية أما بالنسبة لي، فسيسجّل التاريخ موقفي بوضوح، سواء كان ذلك في صالحي أم لا".

على صعيد آخر، يحثّ بعض مستشاري ترامب على التريّث في شنّ الضربات والاستمرار في استخدام التهديد العسكري لمحاولة انتزاع تنازلات، كما توجد شكوك لدى بعض المقرّبين من ترامب بشأن جدوى شنّ عملية لتغيير النظام في إيران، وفقا للغد.