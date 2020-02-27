زيادة 3 قروش.. الدولار يواصل صعوده في البنوك بنهاية تعاملات اليوم



كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار في البنوك بنحو قرشين، بنهاية تعاملات اليوم، بحسب بيانات البنك المركزي، مسجلا 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار 3 قروش في القاهرة إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.55 جنيه للشراء، 15.65 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنك الإسكندرية إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنكي العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان إلى 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في كريدي أجريكول إلى 15.56 جنيه للشراء و15.66 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.56 جنيه، و15.66 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الأمريكية 4 قروش في بنك البركة إلى 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.