القصة الكاملة لرفع أسعار السجائر بعد الموافقة على زيادة الضريبة

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت مصلحة الضرائب في بيان أمس الاثنين، إلزام البائعين بأسعار موحدة لمنتجات السجائر. وتضمن جدول الأسعار المعلن زيادة في أسعار السجائر عن الأسعار المعلنة من شركات الدخان.

وأضافت المصلحة أن الأسعار التي أعلنتها تأتي في ضوء الأسعار الفعلية التي تباع بها السجائر حاليًا في السوق.

وقال مصدر في مصلحة الضرائب لمصراوي: "لم نرفع الأسعار ولكننا فقط حدثنا جدول الأسعار لتتماشى مع الأسعار المتداولة في السوق على أرض الواقع".

وأضاف المصدر أن المستهلك لن يشعر بأي زيادة في الأسعار "لأن الأسعار الجديدة هي نفسها التي يبيع بها التجار حاليا".

وقالت المصلحة في بيانها، إنها رصدت اختلافا في الأسعار بين المحلات التي تبيع السجائر، وإن توحيد قائمة الأسعار هدفه حماية حق الدولة في تحصيل الضريبة على منتجات التبغ والسجائر.

لكن بيان الضرائب أثار حالة من الارتباك في السوق، خاصة أنه جاء قبل صدور قانون نهائي بتعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول على السجائر، والذي كان يناقشه مجلس النواب أمس، ووافق عليه مبدئيا وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته قبل إقراره نهائيا.

كما أن مصادر في شركات خاصة للسجائر أكدت لمصراوي أن الأسعار المعلنة من قبل مصلحة الضرائب تضمنت زيادة عن الأسعار الرسمية التي تبيع بها الشركات، وأن البيان الصادر من المصلحة أحدث ارتباكا في عمل الشركات.

"من المعروف أنه لا ضريبة إلا بقانون.. ولكن بعد إعلان جدول زيادة الأسعار .. نحن لا نعرف بأي أسعار نبيع في السوق.. ولا نعرف أي سعر ستطبق عليه الضريبة" بحسب ما قاله مصدر مسؤول في إحدى شركات السجائر الخاصة.

هل رفعت الشركات الأسعار؟

قالت شركة الشرقية للدخان – التي تحتكر صناعة السجائر في مصر – إنها مازالت تنظر في أسعار منتجاتها بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.

وقال مصدر بالشركة لمصراوي، إن الأسعار المعلنة من مصلحة الضرائب تعد أسعارا استرشادية، ويمكن أن تزيد أسعار بعض السجائر عن هذه الأرقام.

لكن المصدر أشار إلى أن الأسعار الجديدة سيتم تحديدها في إطار الضريبة الجديدة التي أقرها البرلمان أمس، والتي تعني زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والتبغ.

ونفس الحال في شركة جابان توباكو إنترناشيونال (JTI)، حيث قال خالد إسماعيل، مدير العلاقات الحكومية إن شركته لم تتسلم حتى الآن الأسعار الرسمية الجديدة للسجائر من وزارة المالية أو مصلحة الضرائب.

زيادة بقرار من المالية

تتحدد أسعار السجائر في السوق المحلي من خلال قرار يصدره وزير المالية، ويكون هذا القرار وفقا لبعدين أولهما هو تكلفة إنتاج السجائر، والضرائب أو الرسوم المفروضة على الدخان ومنتجات التبغ.

وفيما يتعلق بقرار مصلحة الضرائب أمس، فإن المصلحة أعلنت عن تعميم الأسعار – التي يتم التداول بها في السوق فعليا – ليتم محاسبة الموزعين ضريبيا على هذه التسعيرة.

ويعني هذا أن شركات السجائر، مازالت تنتظر قرار وزير المالية، بشأن رفع أسعار المنتجات، ومقدار الزيادة، لتتمكن من إعلان أسعارها الجديدة رسميا.

وهو ما قاله المصدر المسؤول في مصلحة الضرائب لمصراوي، موضحا أن "تعديلات قانون ضريبة القيمة على السجائر سيتم الموافقة عليها في البرلمان ثم إعلانها في الجريدة الرسمية، ويصدر بعد ذلك وزير المالية قراره بتحديد أسعار السجائر الجديدة وموعد تطبيقها، والتي يتم على أساسها احتساب الضريبة".

زيادة الضريبة

وأقر مجلس النواب أمس تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة المقدم من الحكومة، والتي تضمنت زيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشا للشريحة الأولى، وجنيه للشريحة الثانية، و50 قرشا للشريحة الثالثة.

وتضمن مشروع القانون الذي أقره البرلمان، رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

وحسب المسار الطبيعي لمثل هذه الزيادات فإنه من المقرر أن يصدق رئيس الجمهورية على تعديلات القانون التي أقرها مجلس النواب، ثم نشره في الجريدة الرسمية.

وبعد نشر القانون بالجريدة الرسمية – والذي يحدد بداية سريانه - يعقب ذلك قرار من وزير المالية بالأسعار الجديدة للسجائر والتبغ، وتبدأ بعدها شركات السجائر تطبيقه.

لماذا ترفع الحكومة أسعار السجائر؟

تعد الضرائب أحد مصادر الإيرادات العامة للدولة، وتسعى الحكومة لزيادة حصيلتها من الإيرادات الضريبية، وخاصة الضرائب على السجائر والتبغ.

وبحسب بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الحالي، تستهدف الحكومة زيادة حصيلة الضرائب على السجائر والتبغ (المحلي والمستورد) إلى 67.1 مليار جنيه خلال عام 2019-2020.

ووفقا لمشروع الموازنة الذي حصل مصراوي على نسخة منه، فإن الحكومة تعتزم بذلك زيادة حصيلة الضريبة على السجائر والتبغ خلال العام المالي الجاري بقيمة 7 مليارات جنيه.

وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ارتفعت إيرادات ضريبة القيمة المضافة على التبغ والسجائر المحلية إلى نحو 32.6 مليار جنيه، مقابل 29.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

كما بلغت إيرادات الضريبة على التبغ والسجائر المستورد 4 ملايين جنيه، مقابل 737 مليون جنيه، في نفس فترة المقارنة.

وقالت الوزارة، في تقريرها نصف السنوي، إن تحقيق تلك النتائج تأتي في ضوء زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

وبالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية، فسبق وفرضت الحكومة رسوما على السجائر لتمويل مشروع التأمين الصحي.

وأعلنت شركات الدخان زيادة أسعار بعض الأصناف في يوليو 2018 مع بدء وزارة المالية تحصيل 75 قرشًا على كل عبوة سجائر مبيعة في السوق، و10% على المعسل، لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل.

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