أكثر الكلمات إنتشاراً

منع المهرجانات ليفربول واتليتكو فيروس كورونا السوبر المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب

طلعت مصطفى تعتزم مشاركة الحكومة في مشروع جديد بالعاصمة الإدارية

05:32 م الثلاثاء 18 فبراير 2020
طلعت مصطفى تعتزم مشاركة الحكومة في مشروع جديد بالعاصمة الإدارية

هشام طلعت مصطفى

كتبت شيماء حفظي

قال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن الشركة تعتزم إقامة مشروع جديد في العاصمة الإدارية بنظام الشراكة مع الحكومة.

وأضاف في تصريحات، اليوم الثلاثاء، على هامش توقيع اتفاق إنشاء فندق بالأقصر مع شركة إيجوث، أن الشركة لا تزال في مرحلة التفاوض على الأرض وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن المشروع سيكون على غرار مشروع "سيليا" الذي تعمل عليه المجموعة في العاصمة الإدارية.

ولم يحدد مصطفى المساحة التي يجري التفاوض عليها، أو قيمة استثمارات المشروع، مشيرا إلى أنه فور التوقيع على العقود سيتم إعلان كافة التفاصيل.

هشام طلعت مصطفى العاصمة الإدارية الحكومة

الخبر التالى:

وزير قطاع الأعمال: تصنيع قميص من القطن المصري للبيع بسعر 600 جنيه
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان