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أسعار الدولار تهبط في الأهلي ومصر وتسجل 15.74 جنيه للبيع في بنك القاهرة

02:44 م الخميس 13 فبراير 2020
أسعار الدولار تهبط في الأهلي ومصر وتسجل 15.74 جنيه للبيع في بنك القاهرة

أسعار الدولار

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في الصباح، وذلك بعد استقرار نسبي خلال تعاملات أمس.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

كما هبط سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك القاهرة إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في البنك التجاري الدولي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أسعار الدولار البنك الأهلي بنك مصر بنك القاهرة سعر صرف الدولار

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