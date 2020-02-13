نجم: مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل مفعلة بالبنوك منذ بداية يناير

كتبت- منال المصري:

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إنه تم تفعيل مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل وبدأت البنوك في تنفيذها منذ بداية الشهر الماضي.

وقال جمال نجم، لمصراوي، إن كافة تعليمات المبادرة تم إصدارها للبنوك، وبدأت البنوك في إجراءات تمويل المبادرة بما يتفق مع هذه التعليمات الصادرة من المركزي.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أعلن في ديسمبر الماضي، إطلاق مبادرة للتمويل العقاري بفائدة متناقصة 10% بشريحة 50 مليار جنيه.

ولكن شركات التمويل العقاري وبعض البنوك أعلنت أن البنوك والشركات متوقفة عن تمويل المبادرة لحين صدور كافة تعليماتها من المركزي في مارس المقبل.

وقال ناجي فهمي رئيس الإتحاد المصري للتمويل العقاري، لمصراوي، إن شركات التمويل العقاري لم تتلقَ حتى الآن أي تعليمات من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري للسماح بمشاركتهم في تمويل المبادرة.

وكان البنك المركزي أصدر كتابا دوريا، نشره على موقعه قبل نهاية ديسمبر الماضي، عن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، والذي تضمن تفاصيل الضوابط والشروط والإجراءات التفصيلية ضمن المبادرة سواء للعملاء أو البنوك.

وتشمل المبادرة السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة، وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التي تنطبق عليها شروط المبادرة.

وتشمل أهم تفاصيل المبادرة أن يكون الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 مترا مربعا، وأن يكون الحد الأقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه، وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وأن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20%، كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وتتضمن الشروط الواجب توافرها في العميل المستفيد من المبادرة أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري في حالة كان فردا 40 ألف جنيه، وللأسرة 50 ألف جنيه.