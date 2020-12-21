ارتفاع أسعار الذهب بسبب تجدد فرض إجراءات مكافحة فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):

ارتفعت أسعار الذهب مجددا لتعود إلى مستوى 1900 دولار للأوقية في الوقت الذي تزايدت فيه المخاوف من تفشي جائحة فيروس كورونا وإعادة فرض الإجراءات والقيود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس في العديد من دول العالم، في الوقت الذي أعلن فيه قادة الكونجرس الأمريكي التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادي جديدة بقيمة 900 مليار دولار تقريبا.

كان رئيس وزراء بريطانيا قد أعلن إلغاء خطط السماح للأسر في بريطانيا بالتجمع أثناء فترة عيد الميلاد، بهدف احتواء السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا. كما انضمت فرنسا وألمانيا إلى إيطاليا في فرض حظر على استقبال رحلات الطيران من بريطانيا بسبب الفيروس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار التعاقدات الفورية للذهب ارتفت صباح اليوم الاثنين بنسبة 1% إلى 1900.09دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر الماضي، قبل أن يتراجع السعر قليلا إلى 1899.45 دولار للأوقية في تعاملات الظهيرة في سنغافورة.

في الوقت نفسه فإن سعر الذهب الآن يزيد بنسبة 25% تقريبا عن مستواه منذ عام. كما ارتفع سعر الفضة اليوم بأكثر من 4% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر الماضي. واستمر ارتفاع سعر البلاديوم لليوم الخامس على التوالي. كما ارتفع سعر البلاتين.

وفي سوق العملة ارتفع مؤشر بلومبرج لقيمة الدولار أمام العملات الرئيسية في تعاملات آسيا اليوم بنسبة 0.5%.