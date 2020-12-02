أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 17 و19 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و70 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و350 جنيها

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، و سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.

ووصل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 39 و45 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.