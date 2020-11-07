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الكوسة عند 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

09:57 ص السبت 07 نوفمبر 2020
الكوسة عند 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

أسعار الخضروات

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 و10 جنيهات.

البرتقال السكري بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

البلح السماني بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الخضر أسعار الفاكهة الخضروات

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