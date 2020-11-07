الكوسة عند 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه.
الكوسة بين 3 و5 جنيهات.
الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و4.25 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 5 و10 جنيهات.
البرتقال السكري بين 7 و10 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و4 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.
البلح السماني بين 2 و4 جنيهات.
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