تعيين إيهاب أبو بكر نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة البريد للتحول الرقمي

كتب- علاء حجاج:

أصدر شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، قراراً اليوم الثلاثاء بتعيين إيهاب أبو بكر نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة للتحول الرقمي.

وبحسب بيان من هيئة البريد، يتمتع إيهاب أبو بكر بخبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات تصل إلى 30 عاما تقلد خلالها العديد من المناصب، وساهم بخبراته العلمية والعملية في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات الكبيرة والمعقدة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في العديد من الشركات والمؤسسات العالمية المختلفة.

وحصل إيهاب أبو بكر على ماجستير في إدارة الأعمال في الأعمال الدولية (ESLESCA - فرنسا)، وشهادة إدارة المؤسسات المعتمدة (جامعة ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية)، والبرنامج الشامل للإدارة الحديثة (Insead فرنسا).

وبدأ أبو بكر مسيرته المهنية في "Yellow Pages"، مسؤولاً عن تنفيذ تكنولوجيا المعلومات بالشركة ، وذلك من خلال التعاون مع المكتب الرئيسي للشركة في كندا، وساهم في إنشاء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قيادة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهيئة العامة للبترول (EGPC) ومصفاة نفط الشرق الأوسط (MIDOR).

وانضم أبو بكر بعد ذلك إلى مجموعة مانتراك، الموزع الوحيد المعتمد لمصنع الآلات الثقيلة "كاتربيلر" في 12 دولة، مع مكتبها الرئيسي في المملكة المتحدة، وخلال فترة عمله مع الشركة، والتي وصلت إلى 18 عامًا، لعب دورًا أساسيًا في إنشاء قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشركة طبقا للنظم التكنولوجية الحديثة، كما أصبح مسئولا عن استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والأنظمة للمجموعة بأكملها، عبر 12 دولة.

وفي عام 2013 تم تكليف إيهاب أبو بكر بإعادة هيكلة قطاع تكنولوجيا المعلومات في شركة "Vanguard Logistics Service (VLS)" في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي شركة خدمات شحن وخدمات لوجستية لها أكثر من 120 مكتبًا منتشرة في 30 دولة.

وبحسب البيان، نجح أبو بكر في إعادة تقييم قدرات وظيفة تكنولوجيا المعلومات بالشركة، وإعادة هيكلة تشغيل تكنولوجيا المعلومات، واختيار وتنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP" جديد للشركة.

كما عمل خلال هذه الفترة "CIO" لمجموعة "VLS"، وكذلك لمجموعة "Mantrac" في نفس الوقت، وعمل أيضًا كعضو مجلس إدارة في "UHL"، والشركة القابضة التي تم إنشاؤها حديثًا لمجموعة مانتراك، والتي تأسست في دبي بالإمارات العربية المتحدة.