شركة ميرسك العالمية تعلن عودة مسارها إلى قناة السويس

أعلنت شركة ميرسك العالمية لخدمات الشحن البحري أنها ستعود لمسارها عبر قناة السويس، بعد تحسن الاستقرار في البحر الأحمر.

وقالت الشركة في بيان لها الخميس: "اليوم، وبعد نجاح عبور سفينتي Maersk Sebarok وMaersk Denver لقناة السويس، قررت شركة ميرسك تنفيذ أول تغيير هيكلي في الخدمة للعودة إلى مسار قناة السويس. ويشمل ذلك خدمة MECL، مما يسمح لميرسك بالعودة إلى نمط الخدمة المصمم أصلاً وتقديم أسرع أوقات عبور للعملاء. تعمل خدمة MECL حصريًا بواسطة ميرسك وتربط الشرق الأوسط والهند بالساحل الشرقي للولايات المتحدة".

وتابعت الشركة في بيانها: "ستواصل ميرسك مراقبة الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط عن كثب، وأي تعديل على خدمة MECL سيظل مرتبطًا بالاستقرار المستمر في البحر الأحمر وغياب أي تصعيد للصراعات في المنطقة".

وأضافت ميرسك: "تظل سلامة الطاقم والأصول وشحنات العملاء هي الأولوية القصوى. لدى ميرسك خطط طوارئ جاهزة في حال تدهور الوضع الأمني، والتي قد تستلزم إعادة بعض رحلات MECL أو العودة بالهيكل الكامل للخدمة إلى مسار رأس الرجاء الصالح".

وأكدت الشركة في بيانها المنشور على موقعها الرسمي: "منذ تحويل أول رحلة من مسار البحر الأحمر إلى مسار رأس الرجاء الصالح، حافظت ميرسك على نيتها استئناف العبور عبر قناة السويس عندما تسمح الظروف. تعتبر قناة السويس ممرًا بحريًا حيويًا بين الشرق والغرب ومفتاحًا لسلاسل الإمداد العالمية الفعالة. المسار عبر قناة السويس والبحر الأحمر ومضيق باب المندب هو الأسرع والأكثر استدامة وكفاءة لخدمة العملاء في النقل بين آسيا وأوروبا".

وأشارت الشركة: "يشكل التغيير الهيكلي في خدمة MECL خطوة مهمة في استئناف ميرسك التدريجي لعبور قناة السويس. وقد لعبت الشراكة الاستراتيجية بين ميرسك وهيئة قناة السويس دورًا رئيسيًا في التخطيط للعودة. ويظل التعاون مع هيئة قناة السويس والشركاء الاستراتيجيين الآخرين في المنطقة أمرًا حاسمًا لضمان أن يحدث التغيير الهيكلي في خدمة MECL وأي خطوات لاحقة للعودة التدريجية عبر قناة السويس بطريقة تضمن سلامة العمليات وتحقق التنبؤ والاستقرار للعملاء".

وقالت الشركة إن أول رحلة في التغيير الهيكلي لخدمة MECL ستكون سفينة Cornelia Maersk في رحلة الغرب عبر قناة السويس 603W، مغادرة جبل علي في 15 يناير 2026. أما رحلة Maersk Detroit 602E، مغادرة نورث تشارلستون في 10 يناير 2026، فستكون أول رحلة شرقًا تستخدم مسار قناة السويس، وستتبع جميع الرحلات اللاحقة هذا المسار.

شركة ميرسك هي شركة لوجستية متكاملة تعمل على ربط وتبسيط سلاسل إمداد عملائها. بصفتها رائدة عالميًا في خدمات اللوجستيات، تعمل الشركة في أكثر من 130 دولة ويعمل بها حوالي 100,000 موظف.