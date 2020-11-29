التأمينات تعلن مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر

كتبت-ياسمين سليم:

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية أنها ستبدأ الثلاثاء المقبل صرف معاشات شهر ديسمبر المقبل، بقيمة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه، لنحو 10.5 مليون مستحق على مستوى الجمهورية.

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه مع بدايات الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا واستمراراً لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم سيتم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد على ثلاثة شرائح أسوة بما تم في الأشهر السابقة.

وتشمل خطة الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 1 و2 ديسمبر.

أما الشريحة الثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافق 3 و6 ديسمبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارًا من يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 7 و8 من ديسمبر.

وتتيح الهيئة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM، الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارًا من اليوم الأول من ديسمبر.

وقال رئيس الهيئة إن سيتم الاستمرار العمل في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي لأصحاب المعاشات والمستحقين وبكل سهولة ويسر وذلك من خلال توفير مندوبي البنوك المصرية بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة أثناء قيامه بعملية الصرف على أن يتم تنشيطها والصرف من خلالها اعتبارًا من الشهر التالي.

وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية وأيضاً كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك مثل عمليات الإقراض.