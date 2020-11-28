أكثر الكلمات إنتشاراً

اغتيال زادة نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

لماذا ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة في سبتمبر رغم إلغاء بعض التعاقدات؟

04:13 م السبت 28 نوفمبر 2020
لماذا ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة في سبتمبر رغم إلغاء بعض التعاقدات؟

لماذا ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة

كتبت-شيرين صلاح:

قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، لمصراوي، إنه برغم إلغاء تعاقدات لبعض طلبات التصدير للخارج خلال الأشهر الماضية بسبب أزمة كورونا، إلا أن قيمة صادرات الملابس خلال شهر سبتمبر ارتفعت بنسبة 21%.

بحسب التقرير الصادر من المجلس التصديري للملابس الجاهزة، فإن قيمة صادرات الملابس خلال شهر سبتمبر ارتفعت إلى 142 مليون دولار مقابل 117 مليون دولار في أغسطس، بنسبة زيادة قدرها 21%.

وأضافت لويس، أن ارتفاع صادرات الملابس خلال سبتمبر يرجع إلى سببين، أحدهما هو أن هناك عدد من المصانع المصرية طلب منها شحنات للخارج مرة أخرى، فتم تصدير جزء من البضاعة المخزنة لديهم.

والسبب الآخر هو طلبات من عدد من الدول بالخارج لاستيراد الملابس الصيفية، لأن السوق العالمي للملابس يخطط حاليا إلى طلبات صيف العام المقبل، وهو ما يعطي نظرة متفائلة بشأن العام الجديد، وفقا لقول لويس.

وقالت لويس، في وقت سابق لمصراوي، إنه تم إلغاء عدد من طلبات التصدير للخارج من قبل العملاء خلال الأشهر الماضية، نتيجة تكدس البضاعة بالمخازن.

وأوضحت لويس، أن حركة البيع بالخارج ضئيلة، وذلك بسبب أزمة كورونا، لذا قرر عملاء الدول الأوروبية والأمريكية إلى عدم الإنتاج بالمصانع أو التأكيد على طلبات التصدير إلا بعد بيع ما لديهم من بضائع بأسواقهم.

صادرات الملابس الملابس الجاهزة ماري لويس

الخبر التالى:

رئيس الوطنية للاتصالات: تقديم خدمات الإنترنت للقطارات بنهاية 2021 (حوار)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 114832

    عدد المصابين

  • 102390

    عدد المتعافين

  • 6608

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 61299884

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1437622

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بريميرليج.. برايتون 0-1 ليفربول.. جوتا يسجل من صناعة صلاح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا