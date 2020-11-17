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المالية تستهدف عجزًا كليًا بنسبة 6.5% في موازنة 2021-2022

11:11 ص الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
المالية تستهدف عجزًا كليًا بنسبة 6.5% في موازنة 2021-2022

وزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية أنها تستهدف عجزا كليا في موازنة العام المالي المقبل (2021-2022) بنسبة 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.3% بموازنة العام الحالي، بحسب منشور إعداد الموازنة الذي نشرته على موقعها الإلكتروني.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي خلال العام المالي المقبل بنسبة تتراوح بين 1 و2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2% مستهدفة بموازنة العام الحالي، بحسب منشور إعداد الموازنة.

وتتوقع الحكومة، بحسب ما أظهر المنشور، أن يصل دين أجهزة الدولة إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 83% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام الحالي.

كما تتضمن تقديرات الحكومة بمشروع الموازنة الجديدة للعام المقبل، أن يسجل متوسط معدل التضخم السنوي 9% بزيادة أو نقصان 3%، وذلك مقابل 9% مستهدفة بموازنة العام المالي الجاري.

وتستهدف الحكومة متوسط سعر الفائدة على الأذون الحكومية 13% خلال العام المالي المقبل مقابل 13.5% مستهدفة بموازنة العام المالي الجاري.

بينما لم يتضمن منشور إعداد الموازنة، معدل النمو المستهدف للعام المالي المقبل حيث أشارت وزارة المالية إلى أنه يجري إعداده من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وزارة المالية موازنة العام مشروع الموازنة الجديدة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

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