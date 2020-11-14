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أسعار الذهب العالمية تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

10:12 ص السبت 14 نوفمبر 2020
أسعار الذهب العالمية تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

أسعار الذهب

القاهرة-وكالات:

صعدت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.66% في نهاية تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع.

وارتفع سعر أوقية الذهب إلى 1889.2 دولار في نهاية تداولات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

واليوم والغد إجازة رسمية بالبورصات العالمية.

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