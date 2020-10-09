الدولار يعاود الهبوط مقابل الجنيه ويخسر 3 قروش في أسبوع
كتبت – شيماء حفظي:
عاود سعر الدولار تراجعه مقابل الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، ليفقد نحو 3 قروش، بحسب بيانات البنك الأهلي.
وخلال الأسبوع الماضي، تراجع الدولار، في البنك الأهلي المصري، ليسجل أمس الخميس 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع مقابل 15.70 جنيها للشراء و15.80 جنيها للبيع الخميس الماضي.
وانخفض سعر الدولار للأسبوع ليفقد نحو 21 قرشا في 6 أسابيع، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للبنك.
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