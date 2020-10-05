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مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:32 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
مبيعات أجنبية وعربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.58% إلى مستوى 11007 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.59%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.26%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 78 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 54.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 132.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأحد، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.18% إلى مستوى 11071 نقطة.

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