الإحصاء: عجز الميزان التجاري يتراجع 20.5% خلال شهر أغسطس

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 20.5% ليصل إلى 3.02 مليار دولار، مقابل 3.80 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، بحسب النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

ومنذ بداية العام يسجل عجز الميزان التجاري تراجعًا في مصر.

تراجع الصادرات

تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 9.4٪ حيـث بلغـت 1.91 مليــار دولار خـلال شهـر أغسطس الماضي مقابل 2.11 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع البيان هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 32٪، والبترول الخام بنسبة 46.5 ٪، والملابس جاهزة نسبة 31٪، والصابون ومحضرات تنظيف بنسبة 25%.

في المقابل ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها الأسمدة بنسبة 13.9٪ ، واللدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 4% وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 32.6%.

الواردات

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 16.6% لتبلغ 4.93 مليار دولار خـلال شهر أغسطس الماضي مقابل 5.91 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز انخفاض قيمة واردات بعض السلع إلى منتجات البترول بنسبة 49.4٪ والقمح بنسبة 3.6٪ واللحوم بنسبة 8% والمواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 44.7%.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها: بترول خام بنسبة 67.8٪ ،سيارات ركوب بنسبة 36.5٪ وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 34.9٪، زيوت مكرره بنسبة 132.8%.