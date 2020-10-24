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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

01:12 ص السبت 24 أكتوبر 2020
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 09ر28 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 57ر28335 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 90ر11 نقطة، أو 3ر0% ، ليصل إلى 39ر3465 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 28ر42 نقطة، أو 4ر0% ، ليصل إلى 28ر11548 نقطة.

بورصة وول ستريت مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤشر داو جونز الصناعي

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