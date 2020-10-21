رئيس صندوق التمويل العقاري لمصراوي: 5 مليارات جنيه إجمالي الدعم لعملاء مبادرة المركزي

كتبت- منال المصري:

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمصراوي، إن إجمالي قيمة الدعم المنصرف من صندوق التمويل في مبادرة التمويل العقاري لشريحة محدودي الدخل تجاوز 5 مليارات جنيه، منذ إطلاق المبادرة وحتى منتصف الشهر الجاري.

ويقدم صندوق التمويل العقاري دعما للعميل يخصم من ثمن الوحدة السكنية يتراوح بين 5 آلاف جنيه و40 ألف جنيه، ويختلف الدعم حسب الدخل الشهري للعميل.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة، وصلت في شريحة محدودي الدخل بفائدة إلى بين 5 و7%.

وذكرت مي عبد الحميد، أن إجمالي تمويلات مبادرة التمويل العقاري لشريحة محدودي الدخل قفزت إلى 32.9 مليار جنيه لعدد 330 ألف عميل مقدمة من البنوك والشركات حتى منتصف الشهر الجاري.

ويشارك في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، بحسب مي عبد الحميد.

ويتولى صندوق ضمان التمويل العقاري توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودي الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.

وكان البنك المركزي أعلن عن إطلاق مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% إلي 7% متناقصة، ومتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة ولكن بدأت البنوك تفعيل مشاركتها بالمبادرة في 2015.

وكان البنك المركزي أعلن في فبراير من العام الماضي، قصر مبادرة التمويل العقاري بفائدة مدعمة على محدودي الدخل فقط، ووقفها على متوسطي وفوق متوسطي الدخل، على أن تتولى وزارة المالية دعم الفائدة، وذلك بعد انتهاء البنوك من سحب 20 مليار جنيه المخصصة للمبادرة.

ووقعت وزارة المالية، وصندوق دعم التمويل العقاري على بروتوكول بغرض قيام كل من وزارة المالية والصندوق باتخاذ اللازم بما يضمن إتاحة كل من الدعم النقدى المباشر والتمويل العقاري طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك بسعر عائد منخفض عن السعر السوقي حسب مستويات الدخل.