مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.1% إلى مستوى 11322 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.56%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة بلغت 66.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 36.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 30 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.37% إلى مستوى 11333 نقطة.
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