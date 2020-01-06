رويترز: الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها بسبب توترات الشرق الأوسط

القاهرة- وكالات:

واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها، اليوم الاثنين، في الوقت الذي استمرت فيه التوترات بعد قتل الولايات المتحدة القائد العسكري إيراني سليماني، ليقتصر الشراء على الملاذات الآمنة، بينما استفادت أسهم الطاقة من ارتفاع أسعار النفط، بحسب وكالة رويترز.

وقفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى في 7 أعوام في حين استمرت خسائر الأسهم العالمية.

وارتفع النفط جراء المخاوف من اضطراب الإمدادات، وفقا للوكالة.

وارتفع مؤشر أسهم النفط والغاز بنحو 0.6% وكان الرابح الوحيد بين القطاعات، ملامسا أعلى مستوى في نحو شهرين.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش ويتجه لتسجيل أسوأ أيامه في أسبوع.

وكان أداء الأسهم الألمانية الأضعف في المنطقة، حيث انخفض المؤشر داكس بنحو 1%.