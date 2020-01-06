أسعار الذهب العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في 7 أعوام، اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا جراء تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تجاوز البلاديوم مستوى 2000 دولار ليسجل ذروة قياسية، بحسب وكالة رويترز.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.5% الي 1574.14 دولار للأوقية بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش.

وكان الذهب ارتفع بنسبة 1.8% في وقت سابق من الجلسة إلى 1579.72 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أبريل 2013.

وارتفع الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 1.6% إلى 1577.20 دولار.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق بعدما طالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد وسط رد فعل غاضب على قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا إيرانيا بارزا، مما يزيد مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقا، وفقا للوكالة.

ومما يزيد الضبابية، إعلان إيران أنها ستقلص بدرجة أكبر التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى في 2015.

وسجل السعر الفوري للبلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق عند 2020.18 دولار للأوقية، وارتفع في أحدث التعاملات بنسبة 1.4% إلى 2015.24 دولار.