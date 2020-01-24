الدولار يتراجع أمام الجنيه للأسبوع الثالث على التوالي

كتبت- شيماء حفظي:

واصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، للأسبوع الثالث على التوالي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

ووفقا لبيانات البنك، تراجع سعر الدولار 4 قروش خلال أسبزع، ليسجل بنهاية تعاملات أمس الخميس 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع مقابل 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وهبط الدولار مقابل العملة المحلية، بفضل جذبت استثمارات أجنبية كبيرة، في أدوات الدين الحكومية، ما دعم سعر الجنيه.