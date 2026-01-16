الذهب يواصل خسائره بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية

وكالات

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتواصل خسائرها من الجلسة السابقة، متأثرة بصدور بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أقوى من التوقعات مما قلص آمال الأسواق بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب انحسار حدة التوترات الجيوسياسية في إيران، وهو ما حد من الاتجاه الصعودي للمعدن الأصفر، وفقًا لما تم نشره على وكالة "رويترز".

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4603.02 دولار للأونصة، ورغم هذا التراجع، لا يزال الذهب متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 2%، بعدما لامس مستوى قياسيًا عند 4642.72 دولار للأونصة يوم الأربعاء.

وقال كارستن مينكه، المحلل لدى بنك "يوليوس باير"، إن سوق الذهب شهد زخمًا قويًا في الفترة الماضية، إلا أن هذا الزخم بدأ يتراجع مؤخرًا، في ظل تدفق بيانات اقتصادية أمريكية شكلت ضغوطًا معاكسة، وهو ما انعكس على قوة الدولار الأمريكي نسبيًا.

وارتفاع قيمة الدولار يجعل السبائك الذهبية ذات السعر الدولاري أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أفادت مصادر داخل إيران، في تصريحات لوكالة "رويترز" يومي الأربعاء والخميس، بأن وتيرة الاحتجاجات تراجعت منذ يوم الاثنين، وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف الجيوسياسية.

ويُعرف الذهب بأدائه القوي كملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وفي المقابل، ظل الطلب على الذهب في الهند ضعيفًا خلال الأسبوع الجاري، مع عودة الأسعار إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى تراجع مبيعات التجزئة، بينما جرى تداول السبائك بسعر أعلى في الصين، حيث استقر الطلب نسبيًا قبيل حلول رأس السنة القمرية الجديدة.

وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى 91.33 دولار للأونصة، رغم اتجاهها لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 14%، بعد تسجيلها أعلى مستوى على الإطلاق عند 93.57 دولار في الجلسة السابقة.

كما انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.7% إلى 2345.78 دولار للأونصة، وكان من المتوقع أن يرتفع بأكثر من 3.1% خلال الأسبوع حتى الآن، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 2.6% إلى 1755.04 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع، وكان يتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 3.3%.