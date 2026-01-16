تناولوا طعام فاسد.. وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في طهطا بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

توفي شخص وأُصيب 3 آخرين بتسمم غذائي، إثر تناولهم طعامًا منزليًا فاسدًا في مدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوصول كل من: أحمد عبدالوهاب أحمد، 55 عامًا، وتوفي أثناء تقديم الإسعافات الطبية، وتم التحفظ على جثمانه بمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب بتسمم غذائي كل من: هالة محمد مصطفى، 48 عامًا، مصطفى أحمد عبدالوهاب، 26 عامًا، الطفلة هايدي أحمد عبدالوهاب، 7 سنوات،

ويقيمون بشارع طريق بنهو المتفرع من شارع الجهاد ببندر طهطا، وورد البلاغ عن تناولهم طعامًا فاسدًا في المنزل.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.