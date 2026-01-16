إعلان

تناولوا طعام فاسد.. وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في طهطا بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

03:11 م 16/01/2026

تسمم غذائي - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج - عمار عبدالواحد:

توفي شخص وأُصيب 3 آخرين بتسمم غذائي، إثر تناولهم طعامًا منزليًا فاسدًا في مدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوصول كل من: أحمد عبدالوهاب أحمد، 55 عامًا، وتوفي أثناء تقديم الإسعافات الطبية، وتم التحفظ على جثمانه بمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب بتسمم غذائي كل من: هالة محمد مصطفى، 48 عامًا، مصطفى أحمد عبدالوهاب، 26 عامًا، الطفلة هايدي أحمد عبدالوهاب، 7 سنوات،

ويقيمون بشارع طريق بنهو المتفرع من شارع الجهاد ببندر طهطا، وورد البلاغ عن تناولهم طعامًا فاسدًا في المنزل.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج تسمم غذائي مدينة طهطا مدير أمن سوهاج النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أغرب 5 أطعمة حول العالم.. لن تتوقع شكلها وطعمها (صور)
علاقات

أغرب 5 أطعمة حول العالم.. لن تتوقع شكلها وطعمها (صور)
قبل غرقها.. مواطنون يلتقطون صورًا مع السفينة FENER ببورسعيد (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

قبل غرقها.. مواطنون يلتقطون صورًا مع السفينة FENER ببورسعيد (فيديو وصور)
أبرزهم المستشار عبدالمجيد محمود.. من حضر افتتاح الرئيس السيسي مسجد العزيز
أخبار مصر

أبرزهم المستشار عبدالمجيد محمود.. من حضر افتتاح الرئيس السيسي مسجد العزيز
قفز 120 جنيهًا.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
اقتصاد

قفز 120 جنيهًا.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
كيف تعيد مصر رسم خريطة تداول الغاز في شرق المتوسط؟
اقتصاد

كيف تعيد مصر رسم خريطة تداول الغاز في شرق المتوسط؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة