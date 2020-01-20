مصدر: تكلفة الاقتراض الحكومي انخفضت لمستويات أفضل مما قبل تعويم الجنيه

كتبت- منال المصري:

قال مصدر حكومي، لمصراوي، اليوم الاثنين، إن تكلفة الاقتراض الحكومي عن طريق أذون الخزانة، انخفضت إلى مستويات أفضل مما قبل تعويم الجنيه.

وأضاف أن صافي تكلفة الاقتراض الحكومي في الثلاثة أشهر الماضية انخفضت إلى معدل 11.2% سنويا، وهو ما اعتبره "نجاح كبير جدا".

وتراجعت أسعار الفائدة في مصر في الشهور الأخيرة بشكل كبير مع تراجع مستويات التضخم في الأسعار.